Mikaela Shiffrin eröffnet die Medaillenjagd in aller Kürze

Man muss schon ziemlich weit zurückblättern im olympischen Geschichtsbuch, um fündig zu werden: Seit 1976 wurde kein so kurzer Riesentorlauf im Zeichen der Ringe bestritten wie am Montag in Yanqing. Damals holte Kathy Kreiner in Innsbruck in 1:29,13 Minuten Gold für Kanada (Rekord), nun werden abermals Laufzeiten um 50 Sekunden erwartet.

Das macht die ganze Geschichte natürlich nicht einfacher. „Die Strecke ist anders als das, was wir es bisher in einem Riesentorlauf hatten“, weiß Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin. „Und bei unter 50 Sekunden kannst du dir keine Fehler erlauben. Aber du darfst dich auch nicht zurückhalten, weil du keine machen willst. Es geht um Vollgas, in Position sein und alles auf den Punkt bringen.“