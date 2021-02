Die Geschichten hinter Österreichs 100 Goldmedaillen

... Medaillensammler ist (und bleibt) Marcel Hirscher. Neben sieben Weltcup-Gesamtsiegen sieben WM-Goldene! Wobei die erste die Schwierigste war, zumal bei der Heim-WM 2013 alle Hoffnungen auf ihm lasteten. Ähnlich nervenstark hatte sich – ebenfalls in Schladming -– bei der WM 1982 (der jetzige Formel-1- und Hahnenkamm-Vermarkter) Harti Weirather erwiesen, als er mit seinem Abfahrtstriumph am Finaltag die Ehre der angeschlagenen Ski-Nation rettete. Mental sensationell stark muss auch Lizzy Görgl gewesen sein, als sie bei der WM-Eröffnung in Garmisch 2011 auf Veranstalterwunsch die WM-Hymne sang und anderntags Super-G-Weltmeisterin wurde und danach noch die zweite Speed-Goldene holte.

Einen WM-Sieg bei einer früheren Damen-Abfahrt verschweigt die ÖSV-Chronik. Erik(a) Schinegger, 1966 Abfahrts-Nummer-1 in Portillo gewesen, überreichte später, zum Mann geworden, die Goldmedaille an Marie Goitschel. Erik Schinegger, inzwischen Opa, ging mit seinem Schicksal ungleich ehrlicher um als der damals erzkonservative Ski-Verband in Tirol.