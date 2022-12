Max Franz: „Das große Ziel ist, dass ich wieder auf die Skier komme“

Mit schweren Stürzen kennt sich Max Franz aus, was dem 33-jährigen Kärntner aber am 13. November beim Training in Copper Mountain (Colorado) passiert ist, hat dann aber noch einmal eine ganz andere Dimension: offener Unterschenkelbruch links, komplizierter Unterschenkelbruch rechts. „Es ist ziemlich schnell gegangen. Es war eine gescheite Brezen, und wie ich da gelegen bin, hab’ ich gemerkt, links ist definitiv was, rechts kann ich es nicht sagen.“

Seit dem 18. November arbeitete das Ärzteteam um Jürgen Mandl im Unfallkrankenhaus Graz daran, den Speedspezialisten wieder herzustellen. „Den Umständen entsprechend geht es mir eigentlich ganz gut“, sagte Franz am Mittwochmittag, am Donnerstag kann er das Spital verlassen.

„Die Nähte sind heraußen, mit der Therapie haben wir schon angefangen. Das erste Ziel ist es, jetzt wieder auf die Füße zu kommen. Das ist ein langer Weg, aber es ist schaffbar. Das große Ziel ist es, dass ich wieder auf die Skier komme.“