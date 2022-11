Bei Trainingssturz schwer verletzt: Drama um ÖSV-Ass Max Franz

So kommt dem Speed-Team nun Altstar Max Franz abhanden. Der 22-Jährige kam beim Abfahrts-Training in Copper Mountain (USA) zu Sturz und verletzte sich schwer. Er fällt für die komplette Weltcupsaison aus. Das teilte der ÖSV am Montag mit.

Komplizierte Verletzung

Franz verletzte sich an beiden Beinen. "Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in das Vail Health Hospital gebracht, wo nach einer genauen Untersuchung eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein, eine komplizierte Unterschenkelfraktur am rechten Bein und eine Schnittwunde am rechten Arm diagnostiziert wurden", heißt es vom ÖSV.

Was nicht nur für den Skiverband, sondern auch für das Speed-Team eine enorme Schwächung darstellt, wie auch Marko Pfeifer, Sportlicher Leiter des Herren-Teams, sagt. Der Kärntner wurde noch am Sonntag operiert.