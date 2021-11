Hoch im Kurs: Die Freestyler stellen den Wintersport auf den Kopf

Immer größer werden die Rampen, immer spektakulärer die Tricks, immer jünger die Sieger. Augenscheinlich wurde das bereits beim Saisonauftakt in Chur, als Matej Svancer den Big-Air-Bewerb gewann. Und das im zarten Alter von 17 Jahren, bei seinem Weltcupdebüt für Österreich, mit der höchsten Punktewertung (99 von 100 möglichen Punkten), die in diesem Sport jemals vergeben wurden. „Ich war hundertprozentig davon überzeugt: Sobald der Matej in den Weltcup kommt, schlägt er ein wie eine Bombe“, sagt Trainer Martin Premstaller.