Marko Pfeifer wird neuer Cheftrainer der ÖSV-Herren

Es kam, wie es kommen musste. Nach dem Rückzug von Andreas Puelacher als Cheftrainer der ÖSV-Herren fiel die Suche nach einem Nachfolger nicht schwer. Marko Pfeifer war die logische Wahl und der Wunschkandidat der sportlichen Führung rund um Neo-Alpinchef Herbert Mandl und ÖSV-Sportdirektor Anton Giger. Der 47-Jährige hatte sich in den letzten Jahren durch seine erfolgreiche Arbeit als ÖSV-Technik-Coach für den Chefposten empfohlen.

Marko Pfeifer machte sich als Trainer in Schweden einen Namen. Zehn Jahre lang betreute er die skandinavischen Techniker, von 2010 bis 2013 war er schwedischer Herren-Cheftrainer. 2013 wechselte er zum ÖSV und baute dort eine schlagkräftige Slalom-Mannschaft auf. In seine Ära fallen unter anderem der Olympiasieg von Mario Matt (2014) oder der österreichische Dreifach-Sieg bei der WM 2019 in Åre. Pfeifer formte Manuel Feller, Michael Matt und Marco Schwarz zu Siegläufern.