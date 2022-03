Weltcupfinale: Abfahrtssieg für Kriechmayr, Abfahrtskugel für Kilde

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:50,43 2. Marco Odermatt (SUI) 1:50,77 +0,34 3. Beat Feuz (SUI) 1:50,97 +0,54 4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:51,28 +0,85 5. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:51,74 +1,31 6. Dominik Paris (ITA) 1:51,97 +1,54 7. James Crawford (CAN) 1:52,02 +1,59 8. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:52,06 +1,63 9. Daniel Danklmaier (AUT) 1:52,19 +1,76 10. Travis Ganong (USA) 1:52,23 +1,80 11. Matteo Marsaglia (ITA) 1:52,30 +1,87 12. Matthias Mayer (AUT) 1:52,53 +2,10 Dominik Schwaiger (GER) 1:52,53 +2,10 14. Otmar Striedinger (AUT) 1:52,65 +2,22 15. Max Franz (AUT) 1:52,73 +2,30 16. Romed Baumann (GER) 1:53,09 +2,66 17. Johan Clarey (FRA) 1:53,17 +2,74 18. Stefan Rogentin (SUI) 1:53,31 +2,88 19. Bostjan Kline (SLO) 1:53,39 +2,96 20. Bryce Bennett (USA) 1:53,74 +3,31 21. Christof Innerhofer (ITA) 1:53,77 +3,34 22. Cameron Alexander (CAN) 1:54,13 +3,70 23. Josef Ferstl (GER) 1:54,17 +3,74 24. Martin Cater (SLO) 1:54,38 +3,95

Ausgeschieden: Niels Hintermann (SUI)