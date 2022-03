Nur Mikaela Shiffrin fuhr schneller ab als Christine Scheyer

Da klatschte der strahlende Sieger im Abfahrtsweltcup, und Mikaela Shiffrin schlug die Hände vors Gesicht: Die seit Sonntag 27-jährige Amerikanerin feierte in Courchevel am Mittwochmittag den 74. Weltcupsieg ihrer Karriere, den dritten in einer Abfahrt. Damit legte die Freundin von Aleksander Aamodt Kilde nach mental schwierigen Wochen im Rennen um die große Kristallkugel der slowakischen Titelverteidigerin Petra Vlhova einiges vor. Die 26-Jährige musste sich mit 0,78 Sekunden Rückstand mit Platz 16 begnügen, damit liegt sie im Gesamtweltcup nun 156 Punkte hinter Shiffrin.

Doch auch eine 27-jährige Vorarlbergerin und eine 30-jährige Schweizerin wussten zu überzeugen: Christine Scheyer holte auf savoyardischem Frühjahrsschnee zeitgleich mit Joana Hählen den zweiten Rang. Für die 30-Jährige aus Lenk im Berner Oberland war es im 113. Weltcuprennen insgesamt dritte Podestplatz, für Scheyer der zweite im 72. Weltcupbewerb.

Die Vorarlbergerin, die zuletzt am 15. Jänner 2017 in Altenmarkt-Zauchensee gefeiert worden war, musste durch tiefe Täler gehen: Kreuzbandrisse und die lange anhaltenden Folgen eines schweren Trainingssturzes in Südamerika samt Schädel-Hirn-Trauma warfen die Studentin aus Götzis immer wieder aus der Bahn, in diesem Winter kam sie nur selten in Schwung. „Klar, die Zehntelsekunde ärgert einen immer, aber heute ist die Freude größer“, sagte Christine Scheyer, „und nach hinten ist es ja sehr eng. Ich bin megahappy, denn es war ja doch ein Auf und Ab in diesem Winter.“