Marcel Hirscher vor der nächsten Herausforderung auf zwei Rädern

Ex-Ski-Star Marcel Hirscher gehört dem Starterfeld des 26. Erzbergrodeos von 16. bis 19. Juni 2022 an. Das teilte der Veranstalter am Freitag mit. "Es geht um das Erlebnis, um die Erfahrung mit dieser eigentlich unmöglich scheinenden Herausforderung.

Für mich ist der Weg das Ziel und ich werde versuchen, so viel Spaß wie möglich am Rennen zu haben", sagte der Salzburger, der mit acht Gesamtweltcup-Siegen in Folge der diesbezüglich erfolgreichste Alpin-Athlet ist.

Auf Instagram schrieb der Ex-Skistar, er sei "begeistert" und freue sich auf "Spaß" und "herausfordernde Tage".