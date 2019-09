Marcel Hirscher: Ein Ende mit vielen offenen Fragen

Geht es nach Peter Schröcksnadel, dann muss sich die Skination nicht auf eine winterliche Dürreperiode einstellen. „Dann kommen eben die nächsten Helden“, pflegt der ÖSV-Präsident zu sagen. „Nach Hermann Maier, Stephan Eberharter und Benjamin Raich hat’s auch geheißen: ,Wen haben wir jetzt?’ Und dann ist der Marcel aufgetaucht. Das bereitet mir keine Sorgen.“

Es stimmt ja auch nicht, dass in den vergangenen Jahren ausschließlich Marcel Hirscher die großen Erfolge eingefahren hätte. Matthias Mayer zum Beispiel ist Doppel-Olympiasieger, sein Kärntner Landsmann Marco Schwarz wiederum hat bei der Ski-WM im Februar in Åre sogar mehr Medaillen gewonnen als Hirscher. Und der WM-Slalom war sowieso eine österreichische Machtdemonstration mit den Rängen eins ( Hirscher), zwei ( Michael Matt) und drei ( Schwarz).

Problematischer stellt sich die Situation in jenem Bereich dar, der als Kerndisziplin des Skifahrens gilt, dem Riesentorlauf. Dort hatte sich zuletzt hinter Hirscher augenscheinlich eine Riesenlücke aufgetan, die der ÖSV trotz all seiner Ressourcen wohl nicht so leicht und schnell schließen wird können. Im vergangenen Winter war neben Disziplinensieger Hirscher im Riesentorlaufweltcup mit Manuel Feller nur noch ein weiterer Österreicher in der Endabrechnung unter den ersten 25 zu finden. Auf Position 14.

Noch mehr beunruhigen könnte die ÖSV-Trainer aber eine andere Zahl: Bei Marcel Hirschers 67 Weltcupsiegen war nur neun Mal ein Österreicher hinter ihm auf Rang zwei gelandet. Zum Vergleich: Allein der Norweger Henrik Kristoffersen war 15 Mal Zweiter hinter Hirscher.