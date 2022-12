Männer-Slalom in Val-d’Isère: Kristoffersen führt, Feller Dritter

Neue Saison, alte Vorfahrer: Bei Halbzeit des ersten Männer-Slaloms dieses Winters liegen wieder einmal Norweger an der Spitze. Henrik Kristoffersen war am Sonntagvormittag in 50,08 Sekunden um sieben Hundertstel schneller als sein Landsmann Lucas Braathen, als Dritter wird in Val-d’Isère der Tiroler Manuel Feller geführt (+0,56).

Damit setzen die Skandinavier ihre Serie fort: Im vergangenen Winter haben sich Kristoffersen und Atle Lie McGrath die letzten vier Weltcup-Slaloms untereinander aufgeteilt.

Fast eingefädelt

Manuel Feller beschlichen nach seinem zweiten Rang im Riesenslalom am Samstag gemischte Gewühle: „Die Piste hatte noch mehr Grip als erwartet, im Mittelteil hätte ich fast eingefädelt und mich dann auch noch verfahren. Aber wenn du mit so einem Murks noch halbwegs dabei bist, dann weißt du, dass die Form passt“, sagte der Tiroler.

Und auch Marco Schwarz bestätigte seinen Aufwärtstrend, 82 Hundertstelsekunden Rückstand bescherten dem Kärntner den siebenten Zwischenrang.