ÖSV holt umstrittenen Ex-Trainer von Ski-Star Vlhova an Bord

Herbert Mandl hat am Mittwoch sein Trainerteam für die kommende Alpinski-Weltcupsaison fixiert. Während bei den Herren auf ein bewährtes Team gesetzt wird, gibt es auf der Frauenseite einige Neuerungen. So kehren Alexander Hödlmoser und Karlheinz Pichler zum ÖSV zurück, zudem wurde mit dem Italiener Livio Magoni ein absoluter Startrainer engagiert. Der "Ex" von Tina Maze und Petra Vlhova wird im Frauen-Technikteam an der Seite von Georg Harzl als Co-Trainier agieren.

Magoni hatte vor knapp einem Jahr für Aufregung gesorgt, als er Vlhova in einem Interview im Vergleich zu den italienischen "Diamanten" Goggia, Bassino oder Brignone als "Bügeleisen bezeichnete. Der Italiener rechtfertigte sich damals damit, dass er einen speziellen italienischen Ausdruck verwendet habe, um zu sagen, dass Petra 'eiserne Beine' hat. Kurz danach folgte die Trennung von Magoni. Vlhova bezeichnete die letzte Saison mit dem Coach in ihrer Biografie als "Massaker".