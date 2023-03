Letzter Bewerb abgesagt: Österreicher Rainer ist Freeride-Weltmeister

"Mutter Natur hat das letzte Wort", sagt Nicolas Hale-Woods. "Das müssen wir akzeptieren." Der Gründer der Freeride World Tour, der fünfteiligen Rennserie für Skifahrer und Snowboarder im freien Gelände, musste schweren Herzens den Finalbewerb im schweizerischen Verbier wegen anhaltenden Schneefalls und starken Windes absagen.

Der Dienstag wäre die einzige Option für den Bewerb gewesen, der wie üblich ein Wetterfenster von einer Woche in der Schweiz vorgesehen hatte. Doch auch heute Morgen waren die Bedingungen zu gefährlich. Das ergab eine Einschätzung per Hubschrauber-Flug. Es ist das zweite Mal in der Geschichte der World Tour, dass der Klassiker am Ende der Saison abgesagt werden musste. Das erste Mal war 2020 wegen der Corona-Pandemie.