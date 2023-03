Freeride World Tour: Zweiter Platz zum Abschied von Manuela Mandl

Bei guten Bedingungen sind am Donnerstag die Bewerbe der Freeride World Tour (FWT) in Fieberbrunn absolviert worden. Beim vierten FWT-Stopp holten auf dem Wildseeloder Jonathan Penfield (USA) und Katie Anderson (CAN) auf dem Snowboard, Arianna Tricomi (ITA) und Andrew Pollard (USA) auf Ski die Siege in ihren Kategorien. Der Österreicher Valentin Rainer behielt nach Rang vier seine Führung in der Ski-Gesamtwertung.

Die österreichische Gewinnerin der Tour von 2018, Manuela Mandl, sicherte sich Platz zwei und erklärte danach ihren Rücktritt von der FWT. Die Wienerin war nach einer Verletzung erstmals und eben auch überhaupt zum letzten Mal am Start. "Ich fahre jetzt seit über 15 Jahren bei Freeride-Wettbewerben mit. Ich denke, das war mein letzter Auftritt auf der großen Bühne, mein letzter Run auf der Freeride World Tour. Es war eine großartige Zeit und ich hatte heute einen super Abschluss hier. Es ist an der Zeit, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen", meinte Mandl.