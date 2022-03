Manuela Mandl gewann im Freeride-Mekka Verbier

Die 15. Ausgabe der Freeride World Tour ist am Samstag mit dem Xtreme Verbier zu Ende gegangen. Beim zweiten Teil des Tour-Finales nach der Station in Fieberbrunn setzte sich bei den Snowboarderinnen die ├ľsterreicherin Manuela Mandl klar durch. "Es war eines der gro├čen Ziele meiner gesamten Karriere, zumindest einmal in Verbier zu gewinnen - und jetzt habe ich es geschafft. Ich bin ├╝bergl├╝cklich", sagte die 33-j├Ąhrige Wienerin, die in der Gesamtwertung Platz drei belegte.