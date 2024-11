ÖSV-Langläufer in Frühform: Vermeulen schlägt den Olympiasieger

Beim hochkarätig besetzten 10-Kilometer-Skatingrennen in Lillehammer/Beitostölen landete der Steirer auf dem zweiten Rang und ließ dabei etliche Stars hinter sich.

Der letzte Formtest von Mika Vermeulen macht Lust auf den Weltcup-Auftakt der Langläufer am kommenden Wochenende in Ruka (Finnland).

Auch Didrik Tønseth (NOR), ebenfalls Weltmeister und Olympiasieger konnte mit dem jungen Österreicher in der Loipe nicht Schritt halten.

So war Vermeulen auch schneller als der Norweger Simen Hegstad Krüger , der immerhin zweifacher Olympiasieger und dreifacher Weltmeister ist.

Mika Vermeulen hat sich für die heurige Saison große Ziele gesetzt. Der 25-jährige, der erst spät von der Nordischen Kombination zu den Langläufern gewechselt war, peilt den ersten Weltcupsieg an.

Im vergangenen Winter hat sich Mika Vermeulen in der Langlauf-Weltspitze etabliert. Der Steirer lief zur Hochform auf und in Canmore sogar einmal auf das Podest (Rang 3), im Distanz-Weltcup belegte Vermeulen am Ende den fünften Rang.