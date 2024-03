ÖSV-Star Stadlober nach 50 Kilometern: "Es zipft mich voll an"

So knapp ist ÖSV-Langlauf-Star Teresa Stadlober ihrem ersten Weltcup-Podestplatz seit vier Jahren noch nie gekommen. Beim Kultrennen am Holmenkollen in Oslo schrammte die 31-jährige Salzburgerin nur um läppische zwei Zehntelsekunden am dritten Platz. Und das nach 50 kräfteraubenden Kilometern in der Loipe.