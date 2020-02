Kroatischer Überraschungssieger beim Riesentorlauf in Japan

Zubčić hatte in diesem Winter schon einmal für Aufsehen gesorgt, als er beim Riesentorlauf in Alta Badia auf der Ziellinie beinahe mit einem Mann kollidiert wäre, der über die Piste gelaufen war. In Japan lag der Kroate am Ende deutlich vor dem Schweizer Marco Odermatt und dem US-Amerikaner Tommy Ford.

Der Halbzeitleader Henrik Kristoffersen fiel noch auf den fünften Rang zurück. Damit verpasste der Norweger auch den Sprung an die Spitze des Gesamtweltcups, der immer noch von seinem Landsmann Aleksander Aamodt Kilde angeführt wird. Der norwegische Speed-Spezialist behauptete mit Rang sechs seine Führung, während der Franzose Alexis Pinturault als 15. weiter an Boden verlor.