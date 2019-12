Rennläufer schrammt knapp an Horrorcrash vorbei

Als Filip Zubcic im zweiten Durchgang des Riesentorlaufs von Alta Badia ins Ziel kam, ging ein Raunen durch das Publikum. Und eine Mischung aus Entsetzen und Staunen stand den tausenden Zusehern an der Gran Risa-Piste ins Gesicht geschrieben.

Die Fahrt des Kroaten hätte beinahe in einer Katastrophe geendet. Gerade in dem Moment, als der 26-Jährige über die Ziellinie fuhr, kreuzte ein Mitarbeiter der Zeitnehmung die Piste. Nur um Zentimeter fuhr Zubcic an diesem Mann vorbei, der offenbar nicht gesehen hatte, dass der Rennläufer im Anflug war. Nicht auszudenken, was bei einem Zusammenstoß hätte passieren können.