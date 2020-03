Kristallkugel für Snowboardcrosser Alessandro Hämmerle

Während allerorts die Sportwettkämpfe abgesagt wurden, bestritten die Snowboardcrosser am Freitag in Veysonnaz (SUI) noch ihr Weltcup-Finale. Eine Entscheidung, die für Unverständnis sorgte. Zahlreiche Läufer waren erst gar nicht in die Schweiz gekommen, manche Athleten reisten bereits vor dem Bewerb wieder aus Veysonnaz ab.

So standen nur zehn statt der üblichen 32 Läuferinnen am Start, auch das Teilnehmerfeld der Herren war extrem dezimiert. Die Anwärter auf den Gesamtweltcupsieg waren freilich geschlossen vertreten: Alessandro Hämmerle, der als Weltcup-Führender nach Veysonnaz gekommen war, und der Italiener Lorenzo Sommariva, der nur zehn Punkte hinter dem Österreicher lag.