Warum Alessandro Hämmerle im Snowboardcross der Hammer ist

Hämmerle hat sich schon früh dafür entschieden, dass er beim Snowboarden lieber gemeinsame Sache mit anderen Sportlern macht. Wie die meisten seiner Mitstreiter hat er’s nicht so mit dem sturen Bogenfahren, da kämpft er lieber Mann gegen Mann in Steilkurven oder in der Luft. „Bei uns ist immer was los“, sagt der 26-Jährige vor dem Heimweltcup am Freitag im Montafon.