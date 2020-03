Erste Kristallkugel für den ÖSV in diesem Winter

Am Ende fiel die Entscheidung im Snowboard-Weltcup nicht auf der weißen Piste, sondern auf dem grünen Tisch: Nachdem nun sowohl der Parallelslalom im italienischen Livigno (aus bekannten Gründen) und das Weltcupfinale in Winterberg (Schneemangel) abgesagt werden mussten, kommt Andreas Prommegger kampflos zu einer Kristallkugel. Es ist die erste für den ÖSV in diesem Winter, nachdem die Alpinen leer ausgegangen waren.