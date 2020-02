Kranjska-Gora-Slalom: Vlhova siegt, Truppe auf Platz drei

Welch ein Wochenende für Petra Vlhova: 180 Punkte buchte die Slowakin in Kranjska Gora auf ihr Punktekonto, dem zweiten Rang im Riesenslalom am Samstag ließ die 24-Jährige am Sonntag den Sieg im Salom folgen. Damit setzte sie sich im Slalom-Weltcup an die Spitze vor Mikaela Shiffrin, deren Rückkehr in den Weltcup nach dem Tod ihres Vaters nach wie offen ist.

24 Hundertstelsekunden lag Vlhova am Ende vor Wendy Holdener, die weiter an ihrem persönlichen Denkmal arbeitet: Zum 24. Mal landete die Schweizerin auf dem Slalom-Podest, noch immer hat sie keinen Weltcup-Torlauf gewonnen – das hat noch kein Mensch zuvor geschafft.

Eine Rarität zeigte auch die unglückliche Schwedin Anna Swenn Larsson: 1,17 Sekunden lag die Schwedin bei der letzten Zwischenzeit im zweiten Lauf vor Vlhova, ehe sie sich fünf Tore vor dem Ziel per Fahrfehler wild aus dem Lauf katapultierte.

Starke ÖSV-Damen

Ein Aha-Ergebnis fuhr Katharina Truppe ein: Die 24-jährige Kärntnerin wurde zum zweiten Mal nach Levi 2019 Dritte (+0,89). „Einfach gewaltig“, freute sich die Finkensteinerin. „Ich habe wirklich probiert, am Limit zu fahren und den Steilhang am Schluss endlich einmal durchzuziehen – das ist mir gelungen. Ich bin einfach nur froh, dass es so gelaufen ist.“

Die Vorarlbergerin Katharina Liensberger (5./+1,34) und die Tirolerin Chiara Mair (6./+1,90) komplettierten ein starkes Teamresultat, Liensberger hat sich nun an die dritte Stelle im Slalom-Weltcup gesetzt. Und doch wusste die 23-Jährige, woran weiter zu arbeiten ist: „Es geht sicher entschlossener und konsequenter, den Steilhang durchzuziehen“, wie schon am Samstag hatte sie auch am Sonntag dort im ersten Lauf ihre liebe Mühe.

Nun haben die Technikerinnen abermals eine Pause vor sich, ab Freitag werden im schweizerischen Crans-Montana zwei Abfahrten und eine Kombination ausgetragen. Die Herren hingegen sind nach der Absage der Olympia-Tests in China in Japan engagiert: In Niigata Yuzawa Naeba stehen am Wochenende Riesenslalom und Slalom auf dem Fahrplan, ehe kommende Woche ab Freitag Hinterstoder gefahren wird.