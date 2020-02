Kranjska-Gora-RTL: Robinson siegt, ÖSV-Damen schwer geschlagen

Ähnlich wie die männlichen Kollegen in Saalbach-Hinterglemm, haben auch die ÖSV-Damen am Samstag eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Beim Weltcup-Riesentorlauf der Damen in Kranjska Gora verpassten die Österreicherin die Top-Ten-Plätze. Katharina Liensberger wurde als Elfte bestplatzierte ÖSV-Athletin.

Den Sieg holte sich die entfesselt fahrende Neuseeländerin Alice Robinson, die somit zum zweiten Mal auf ein Weltcup-Stockerl ganz nach oben steigen durfte. Zweite wurde die nach dem ersten Durchgang führende Slowakin Petra Vlhova, auf Rang drei landeten ex aequo die slowenische Lokalmatadorin Meta Hrovat und die Schweizerin Wendy Holdener.