Kombination: Hirner schrammt zu Hause knapp am Podest vorbei

Lisa Hirner ist wieder zurück. Mit einer Top-10-Platzierung beim Heim-Weltcup in der Ramsau schreibt die österreichische Kombiniererin nach dem 4. Und 3. Platz in Lillehammer und einem 14. Platz in Otepää wieder an. Als 5. schrammte sie am Freitag mit einer soliden Leistung nur knapp am Podest vorbei. Gewonnen hat wieder Seriensiegerin Gyda Westvold Hansen vor Irma Volovsek und Yuna Kasai.

Lisa Hirner ist zufrieden. Dass sie auf der schwierigen Loipe aufgeholt hat, gibt ihr Selbstvertrauen. Nach dem durchwachsenen letzten Stopp in Estland versuchte die 18-Jährige vor allem, ihre "Lockerheit wiederzufinden". Das ist ihr "teilweise" gelungen.