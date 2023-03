Köpferollen beim ÖSV: Ein neuer Chef für die kriselnden Skifahrerinnen

Vier Tage nach dem Weltcupfinale vollzog der ÖSV die erste Personalrochade. Nach dem vermurksten Winter, in dem es für das Frauen-Team nur zu zwei Weltcupsiegen gereicht hatte, sah sich ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl gezwungen, einen neuen Cheftrainer zu bestellen. Gerade auch in Hinblick auf die Heim-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm.