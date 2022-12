Königin der Lüfte: Emotionaler Heimsieg von ÖSV-Springerin Pinkelnig

In der Silvester-Tour katapultierte sich Pinkelnig mit dem souveränen Erfolg in die Favoritenrolle. Am Donnerstag wird ein weiteres Mal in Villach gesprungen, auch die Schanze im slowenischen Ljubno, auf der zwei Wettkämpfe stattfinden (31.12. und 1.1.), liegt der Österreicherin. Sara Marita Kramer, die im Vorjahr die Premiere der Silvester-Tour gewann, startete mit einem fünften Platz in die Serie.