Kitzbühel: Manche Skistars vermissen die Partystimmung

Ab sofort herrscht wieder Eiszeit im alpinen Skiweltcup. Zumindest was die Stimmung an der Piste betrifft. Sahen am vergangenen Samstag bei der Lauberhorn-Abfahrt im schweizerischen Wengen noch 19.500 Fans den Oberösterreicher Vincent Kriechmayr zum Sieg sausen, dürfen in dieser Woche am Hahnenkamm offiziell nur 1.000 Besucher die berühmt-berüchtigte Kitzbüheler Streif aus nächster Nähe (und mit FFP2-Maske) bestaunen.

Party in der Schweiz - Flaute daheim

Der Kärntner Rennläufer Marco Schwarz beschreibt den abrupten Stimmungswechsel folgendermaßen: "In der Schweiz geht es brutal rund, daheim ist fast Lockdown." Dennoch gibt auch der Techniker vor den 82. Hahnenkammrennen zu, dass 1.000 Zuschauer immerhin 1.000 mehr seien als im letzten Jahr, "da dürfen wir nicht jammern".