Nach Après-Ski-Video verschärft Kitzbühel die Maßnahmen

Die Gastronomie im Freien muss in der Gamsstadt ab Mittwoch für den Rest der Hahnenkamm-Woche geschlossen bleiben. Bis Sonntag sollen die Gastgärten also nicht mehr öffnen. Zusätzlich soll der Betrieb der Hahnenkammbahn an den Abenden des Rennwochenendes eingestellt werden.

Mehr Kontrollen

Auch die Kontrollen sollen verschärft werden. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sollen in Dauerschleife durch die Stadt ziehen, begleitet von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft, sagt der Kitzbüheler Bezirkshauptmann Michael Berger. Zusätzliche Polizistinnen und Polizisten müsse man aber nicht anfordern, durch die Rennwoche sei man schon gut aufgestellt, berichtet der ORF.