Kitz-Sieger Mayer zu China-Trip: "Überlegen, ob ich rüberfliege"

Kitzbühel-Abfahrtssieger Matthias Mayer verfolgt die Nachrichten zum Ausbruch des Coronavirus in China genau. Auf den Olympiastrecken in Yanqing soll am 15./16. Februar ein Weltcup als Testevent für die Winterspiele 2022 stattfinden. "Was man jetzt so liest, würde ich es mir wirklich überlegen, ob ich da rüberfliege oder nicht. Ich muss es nicht unbedingt haben", sagte der Kärntner am Sonntag.

Der Ski-Weltverband (FIS) will sich in seiner Entscheidung über eine mögliche Absage des Weltcups an die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) halten. Wie FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis in Kitzbühel erklärte, sei das Risiko bei einer Reise derzeit niedrig, man werde aber die Entwicklung genau verfolgen.

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hatte erklärt, dass bei einer positiven Entscheidung der FIS für China auch Österreichs Speedteam anreisen werde. "Wenn wir als Nation sagen, wir fahren nicht, haben wir einen Nachteil, darauf darf es nicht hinauslaufen. Wenn die FIS entscheidet, dass wir fahren, werden wir hinfahren müssen."