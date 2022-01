Kein negativer PCR-Test: Lauberhornrennen ohne Kriechmayr?

Das erste Training für die Lauberhornabfahrt fand am Dienstag ohne den amtierenden Doppelweltmeister statt. Vincent Kriechmayr konnte nicht nach Wengen anreisen, da er nach einer Covid-Infektion noch keinen negativen PCR-Test vorlegen konnte. Deshalb befindet sich der 30-Jährige vorerst noch in der Heimat.

Sollte er bis Mittwoch negativ getestet werden, dann wird Kriechmayr in die Schweiz nachreisen. Ein Einsatz in den beiden Abfahrten am Freitag und Samstag käme für den Oberösterreicher, der 2019 in Wengen gewann, dann aber nicht mehr in Frage, da dafür eine Teilnahme in zumindest einem Trainingslauf notwendig ist. Im Super-G am Donnerstag könnte Kriechmayr hingegen starten.