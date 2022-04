KAC-Zwillinge Manuel und Stefan Geier beenden Karriere

Nach Urgestein Martin Schumnig, der nach 15 Jahren keine Vertragsverl√§ngerung erhalten hat, verabschieden sich zwei weitere Langzeit-Rotjacken vom Rekordmeister KAC. Manuel und Stefan Geier beenden nach 14 Saisonen in Klagenfurt mit 34 Jahren ihre aktiven Laufbahnen. Die Zwillingsbr√ľder haben fast ihre gesamte Profikarriere beim KAC verbracht. Die Bilanz kann sich mit 1.593 Eins√§tzen sowie vier Titeln (2009, 2013, 2019, 2021) sehen lassen.

Manuel Geier f√ľr das √ĖEHV-Nationalteam insgesamt 55 L√§nderspiele, davon vier Mal bei Weltmeisterschaften. Sein Bruder Stefan kam auf 39 L√§nderspieleins√§tze und drei WM-Teilnahmen. "Wir hatten 14 wunderbare Jahre in Klagenfurt und sind enorm dankbar daf√ľr, dass wir unsere gesamte Profilaufbahn hier verbringen konnten. Bei einem tollen Klub, bei dem man immer die Chance hat, Erfolge einzufahren, und in einer Stadt, die im wahrsten Sinne des Wortes eishockey-verr√ľckt ist", kommentierte Manuel Geier das in Form eines Spezialinterviews bei #Rotjacken-TV verk√ľndete Karriereende.