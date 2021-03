KAC sorgt mit slowenischem Hit für grenzüberschreitende Freude

Bei den Capitals wird am Donnerstag in Bozen ein Mann wieder im Mittelpunkt stehen, den viele schon abgeschrieben hatten. Bernhard Starkbaum hat nach dem 2:1-Sieg am Dienstag zum Serien-Ausgleich eine Play-off-Quote von 95,7 Prozent gehaltene Schüsse und einen Gegentorschnitt von 1 (!). Der Teamtorhüter untermauert auch mit 35 Jahren seine Position als Nummer eins der österreichischen Keeper.

Wegen des Veranstaltungsverbots am Karfreitag in Kärnten wird am Donnerstag, Samstag und Ostermontag (zumindest in Bozen) gespielt.