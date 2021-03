Die Befreiungskünstler Vienna Capitals schlugen zurück

Das 1:1 nach 40 Minuten war ein Zwischenstand, mit dem die Capitals sehr gut leben konnten. „Das Tor hat uns eine Boost gegeben“, sagte Cameron. Plötzlich war die Partie komplett offen und hätte in beide Richtungen gehen können. Die Bozener wurden etwas langsamer. Und siehe da: Nach einem Pass von Loney von hinter dem Tor stand Nissner direkt vor dem Tormann goldrichtig und bugsierte den Puck via Innenstange zum 2:1 ins Bozener Tor (50.). „Mir ist wurscht, wer die Tore schießt. Hauptsache als Mannschaft halten wir zusammen“, sagte der 23-Jährige nach seinem bereits vierten Play-off-Tor.

Schon am Mittwoch sitzen die Wiener im Bus nach Bozen, wo es am Donnerstag weitergeht.

KAC führt bereits 2:0

In Salzburg erwischte der KAC zwar den besseren Start und ging durch Rok Ticar in Führung (14.). Doch Salzburg konterte. Nachdem die roten Bullen in der ersten Partie zwei Powerplay-Treffer kassiert hatten, schafften sie diesmal selbst einen Doppelpack in Überzahl. Alexander Rauchenwald (28.) und Dominique Heinrich (57.) drehten das Match zum vermeintlichen Heimsieg. Doch Ticar rettete die Klagenfurter nur 26 Sekunden vor dem Ende in die Overtime. Dort hatte der Rekordmeister trotz Unterzahl das bessere Ende für sich: Clemens Unterweger fixierte nach 4:22 Minuten der Verlängerung den harterkämpften 3:2-Sieg.