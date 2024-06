Gröden, Narvik oder Soldeu? In Island wird die Ski-WM vergeben

So ein FIS-Funktionär kommt in der Welt ziemlich herum. Bei der Wahl der Schauplätze der FIS-Kongresse werden gerne Destinationen gewählt, die man im ersten Moment nicht unbedingt mit dem Skifahren verbinden würde.

So fand in diesem Jahrtausend die Tagung zum Beispiel schon in den ausgewiesenen Wintersportmetropolen Miami, Kapstadt, Antalya und Cancun statt. 2020 hätte man sich in Pattaya getroffen, das Coronavirus vereitelte damals allerdings den Kongress in Thailand.

In Island wird die Ski-WM vergeben

Heuer versammelt sich die hochrangige Funktionärsriege des Weltverbandes in Reykjavik und in der isländischen Hauptstadt werden in dieser Woche einige wichtige Weichen gestellt. Auf der Agenda steht unter anderem die Wahl des Austragungsortes der Ski-Weltmeisterschaften 2029.