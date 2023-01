Im großen Eishockey-Hit gaben die Capitals den Ton an

Zum zweiten Mal in dieser Saison war die Steffl-Arena in Wien-Kagran ausverkauft, zum zweiten Mal war der KAC zu Gast. Der Hit gegen den Rekordmeister lockt in Wien mit einer verlässlichen Regelmäßigkeit die Massen an.

7022 Fans wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Benoit Gratton nicht eingerechnet, der ehemalige Caps-Kapitän und Fanliebling war als Trainer der U-20-Mannschaft der Cheminots de Saint-Jerome aus Kanada zu Gast und musste selbstverständlich keinen Eintritt zahlen. In der ersten Drittelpause wurde er mit einem Auto aufs Eis kutschiert. „Ich habe euch alle vermisst“, sprach er mit einem Caps-Schal um den Hals und erntete dafür freilich viel Applaus.