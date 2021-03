Wenn im Eishockey der Gegner „unter die Haut“ kommt

Beim Villacher SV wurde Verteidiger Josef Hrabal nach einem Check in Kopfhöhe und von hinten in die Bande an Thomas Koch für zwei Spiele gesperrt. Der Tscheche darf sich nach diesem milden Urteil bedanken. Der KAC fährt am Sonntag (17.30 Uhr) mit viel Selbstvertrauen nach dem sicheren 5:1 vom Freitag nach Villach.

Spannender wird es in Dornbirn. Die Vorarlberger überraschten am Freitag die Salzburger und gewannen mit einer nahezu perfekten Defensiv-Leistung mit 2:0.

Eingefahren

Für Titelfavorit HCB Südtirol wird es eine besonders lange Reise nach Bratislava. Der slowakische Liga-Debütant sorgte mit dem 2:1 am Freitag in Bozen für eine echte Sensation. Vor der Wahl des Viertelfinalgegners hatten die Italiener damit spekuliert, den Play-off-Rhythmus auf heim, heim, auswärts, auswärts zu ändern. Daher wählten die Südtiroler Bratislava. Danach aber lehnten die Liga-Konkurrenten den Wechsel des Rhythmus ab.