Capitals gegen den Play-off-Fluch des Viertplatzierten

Am Freitag geht es aber um den echten Meister in der mitteleuropäischen Liga. Die Capitals treffen im ersten Heimspiel auf Fehervar (19.15, Sky). Das alleine ist noch wenig aufregend. Spannender wird es bei einem Blick auf die Historie. Zwar setzten sich die Wiener in den bisherigen zwei Play-off-Duellen mit den Ungarn durch, aber sie starten heuer von Platz vier ins Viertelfinale. Und das verhieß in den vergangenen zehn Jahren nichts Gutes: Seit Villach 2011 setzte sich kein viertplatziertes Team mehr im Viertelfinale durch. Und das, obwohl der Vierte immer auf im Grunddurchgang schlechter platzierte Gegner traf. Im Vorjahr lag Meister KAC gegen Außenseiter Linz 0:3 zurück, als die Liga wegen Corona abgebrochen wurde.