Nach dem Fotofinish trifft der VSV auf den KAC

Eine letzte Entscheidung stand am letzten Spieltag der ICE Hockey League vor dem Play-off noch an. Im Fernduell mit Linz sicherten sich die Villacher Adler das letzte verfügbare Ticket für das Viertelfinale. Linz hatte die Graz 99ers mit 5:3 besiegt und somit mussten die Villacher gegen Dornbirn gewinnen. Doch die Vorarlberger führten bereits 4:1. Dann tauschte VSV-Coach von Tormann-Legionär Sedlacek zu Youngster Schmidt. Und Villach fand zurück. In den letzten 13 Minuten machten die Kärntner aus einem 3:5 ein 5:5 und holten dank des 6:5 nach dem Penaltyschießen das Play-off-Ticket.

„So ein verrücktes Ende habe ich noch nie erlebt“, sagte Villachs Trainer-Routinier Rob Daum.

Für Innsbruck, Graz und Linz ist die Saison beendet.

Zu Belohnung bekommen es die Villacher gleich mit dem noch regierenden Meister KAC zu tun, der sich bei der Gegner-Wahl für das Kärntner Derby entschied. Zuvor hatte Tabellenführer Bozen für die Bratislava Capitals gezogen.

Die Vienna Capitals feierten zum Abschluss der Platzierungsrunde einen überraschenden 3:1-Erfolg in Bozen. Alle Wiener Treffer fielen im Powerplay und waren nach vier Niederlagen in Folge Balsam für die Capitals, die damit Rang vier absicherten und somit am Freitag mit einem Heimspiel ins Viertelfinale starten.