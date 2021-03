Kritik wegen der Ablehnung von VEU Feldkirch wird lauter

Die Perspektive wurde genommen

Die Gewerkschaft schlägt somit in die selbe Kerbe wie Österreichs Verbandspräsident Klaus Hartmann. Der Villacher sagte: "Ein weiterer österreichischer Verein – zudem einer mit großer Tradition mit zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen in der Vergangenheit – hätte in der höchsten Spielklasse nicht nur die Liga aufgewertet, sondern wäre für das gesamte österreichische Eishockey eine Bereicherung gewesen. ... Mit dieser Entscheidung wird einigen österreichischen Spielern die Perspektive genommen, im Profisport Fuß zu fassen.“