Die Vienna Capitals gehen den Wiener Weg

So wienerisch waren die Vienna Capitals noch nie. Am Donnerstag gaben der Vizemeister bekannt, dass auch Teamspieler Ali Wukovits seinen Vertrag bei den Capitals verlängert hat. Der Stürmer ist im vorläufigen 25-Mann-Kader bereits der 22 Österreicher und der 19. Wiener. Die seit Jahren intensive Nachwuchsarbeit macht sich bei den Capitals mittlerweile bezahlt. Besonders in der durch Corona gefährdeten Saison könnte die Spielstärke der Youngsters den entscheidenden Unterschied ausmachen. Klubs wie Salzburg, KAC und Wien werden ihre Vorteile haben.

Vorerst sind mit Alex Wall, Taylor Vause und Ty Loney nur drei Legionäre im Kader. Am Mittwoch wurden die Teenager Patrick Antal (19), Timo Pallierer (19), Bernhard Posch (19), Armin Preiser (19) sowie Sebastian Wraneschitz (18) mit Profiverträger ausgestattet. Kommende Woche ist Trainingsauftakt in Wien.

Linz verpflichtete Stürmer Alexander Lahoda, der zuletzt in Villach spielte. Salzburg leiht vom Partnerklub RB München John Peterka aus. Der 18-jährige Deutsche gilt als wahrscheinlicher Erstrundendraft in der NHL und soll in der heimischen ICEHL Spielpraxis sammeln, da in der DEL erst im November wieder gespielt wird.

Die ICE Hockey League startet am 25. September.