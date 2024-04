Eishockey-Prognose: 4 Gründe für 4 Siege des KAC über Salzburg

Die Prognose für das Finale ist ein wenig eindeutiger, wie auch die Wettquoten zeigen. In der Best-of-seven-Serie der ICE Hockey League ist der KAC nach den gezeigten Leistungen in der bisherigen Saison klar in der Favoritenrolle gegen Meister Red Bull Salzburg. Zum dritten Mal nach 2009 und 2011 treffen die beiden Klubs im finalen Duell aufeinander.

Spricht man bisherigen Leistungen in dieser Saison eine Bedeutung zu, dann sollte der KAC spätestens am 19. April seinen 33. Titel erringen. Folgende Faktoren sollten entscheidend werden: