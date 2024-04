NFL-Profi Raimann: "Man lernt, dass es kein langfristiger Job ist"

Rückblickend sind Sie in der vergangenen Saison zum Stammspieler bei Indianapolis geworden und haben sich einen Namen in der NFL gemacht. Sehen Sie das auch so?

Wie geht man bei diesem Druck mit Verletzungen um? Verschweigt man da nicht manchmal auch was?

Es gibt in der NFL ein unglaublich gutes medizinisches Personal. Die kümmern sich wirklich um dich mit allem, was dazugehört, also auch Ernährung, Physiotherapie usw. Aber im Endeffekt: Wenn man nicht spielen kann, dann hilfst du dem Team nicht. Das spürt man dann schon. Also muss man selbstständig zum Beispiel in der Off-Season kleine Wehwehchen auszukurieren. Wenn die während der Saison wieder auftauchen und man nicht spielen kann, dann wird man ganz schnell ersetzt. Es interessiert niemanden, ob dir am Sonntag beim Spiel was wehtut. Weder die Coaches noch die Fans.

Spüren Sie Ihre Vorbildwirkung hier im Trainingszentrum der Vikings?

Es fühlt sich für mich hier an wie immer. Aber ich weiß, wie es damals war, als ich im Nachwuchs war und wie sehr ich zu den Leuten in der Kampfmannschaft aufgeschaut habe. Wenn ich mich daran erinnere, kann ich mir vorstellen, wie ich gesehen werde.