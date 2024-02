Super Bowl LVIII: NFL-Star Raimann genießt Respekt und macht Urlaub

In seinem zweiten Jahr in der NFL hat sich Football-Aushängeschild Bernhard Raimann in der absoluten Ligaspitze etabliert. Auf seiner Position als Offensive Tackle bei den Indianapolis Colts überzeugte der Wiener mit guten Leistungen in 15 Saisonspielen, einzig die erhoffte Teilnahme an den Play-offs scheiterte im letzten Moment. "Wir haben viele Höhen und Tiefen erlebt. Als Team am Ende im Play-off-Rennen zu sein, war eine Riesen-Erfahrung", sagte Raimann.