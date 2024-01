Chiefs vs. 49ers: Das ist der Superbowl 2024

Die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs um Quarterback-Star Patrick Mahomes stehen zum vierten Mal seit 2020 in der Super Bowl. Der Titelverteidiger in der National Football League setzte sich am Sonntag im AFC-Finale bei den Baltimore Ravens mit 17:10 durch.

Gegner im Endspiel am 11. Februar in Las Vegas sind die 49ers, die am Sonntagabend (Ortszeit) einen 17-Punkte-Rückstand gegen die Detroit Lions in der zweiten Halbzeit drehten und 34:31 gewannen.

➤ Mehr Football: Ein verrückter Fan zündet sich selbst an