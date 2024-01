Verrückte Superbowl-Wetten: Wird Kelce um Taylor Swifts Hand anhalten?

Verrückt ist auch, dass die meisten dieser Swift-Wetten in den USA verboten sind. Zwar wurden die Gesetze rund um Sportwetten in vielen Bundesstaaten mittlerweile gelockert, dennoch gibt es strenge Vorschriften. So müssen die Wetten mit offiziellen Wett-Statistiken belegbar sein. "Aber wir wollen diesen Taylor-Swift-Effekt ausnutzen", verrät Sunny Gupta, Tipico Sportsbook Manager, "wir erwarten mehr Zugriffe als je zuvor, weil die ganzen Swifties auch dabei sind." Man suche noch nach Swift-bezogenen Wetten, die man auch in den USA legal anbieten könne.

Auf die Verlobung kann man beispielsweise nur bei einem kanadischen Wettanbieter setzen.