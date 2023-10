2:1 in Salzburg: Capitals siegten nach 9 Pleiten mit Wut im Bauch

Nichts sprach am Freitag für die Capitals. Neun Niederlagen in Folge hatten die Wiener seit 26. September kassiert, Salzburg noch kein Heimspiel verloren.

Und dennoch feierten die Wiener beim Meister und Tabellenführer einen 2:1-Erfolg nach der Verlängerung. Die Capitals führten durch Twarynski Premierentor 1:0 (53.), kassierten aber noch den Ausgleich durch Payerl (59.). In der Verlängerung traf Twarynski zum 2:1-Sieg (61.). Ein schöner Erfolg auch für Christian Dolezal, der das Team nach der Beurlaubung von Trainer Marc Habscheid zum zweiten Mal coachte. „Wir waren vom ersten Wechsel an voll da. Vor dem Spiel haben wir sehr viel über Energie und Emotionen gesprochen und wie wichtig diese in einer Partie sind", sagte der Wiener.

➤ Mehr lesen: Der Zoff um Zündel

Das Gentlemen's Agreement sorgte für Zündstoff

Die Wiener spielten mit Wut im Bauch, verweigert doch Salzburg dem Nationalspieler Kilian Zündel die Freigabe für den leihweise Wechsel von Ambri nach Wien und will Geld für den Spieler, der 2022 von Salzburg aus in die Schweiz wechselte. Salzburg-Manager Helmut Schlögl beruft sich in einem Social-Media-Posting von Red Bull darauf, dass Salzburg das Gentlemen's Agreement abschaffen wollte, aber die Capitals im Sommer für die Beibehaltung gestimmt hätten. Zündel war sechs Jahre lang im System der Red Bulls und wurde dort Nationalspieler. Die Vereinbarung besagt, dass U23-Spieler österreichischen Liga-Konkurrenten bis zu 30.000 Euro Ablöse kosten, selbst wenn sie schon im Ausland waren. Und auch dann, wenn sie der Stammklub gar nicht mehr unter Vertrag nehmen will. Einen Transfer zu Fehervar oder Pustertal könnte Salzburg übrigens nicht verhindern ...

Villach hält den Kontakt zur Spitze

Der VSV (32) hielt mit einem 3:2 gegen die Black Wings Linz Kontakt mit der Ligaspitze, der KAC (28) hatte beim 4:1 gegen Tabellenschlusslicht Graz 99ers keine Probleme. Die Innsbrucker Haie setzten sich gegen die Pioneers Vorarlberg dank einer Aufholjagd im Schlussdrittel mit 4:3 durch.