Zündstoff wegen Zündel: Eiszeit zwischen Capitals und Salzburg

Dass die Capitals mit dem 2:5 gegen den KAC die neunte Niederlage in Serie kassierten und die erste nach der Beurlaubung von Trainer Marc Habscheid, war am Mittwoch keine große Überraschung.

Überrascht hat die 5.100 Fans in Kagran aber, dass bei den Wienern Nationalspieler Kilian Zündel (22) nicht spielen durfte. Der Grund: Der Leihspieler vom Schweizer Klub Ambri-Piotta hat bis 2022 bei Salzburg gespielt und Red Bull will für die Freigabe eine ordentliche Summe Geld haben. Salzburg beruft sich auf KURIER-Nachfrage auf ein Gentlemen’s Agreement der österreichischen Klubs, um Unter-23-Spieler nicht in der Liga zu verlieren. Zusätzlich gilt in Österreich seit heuer ein vom Verband erarbeitetes Ausbildungskostensystem (AKES), mit dem Nachwuchsarbeit honoriert wird.

Das Gentlemen's Agreement ist am Ende

Da der Schweizer Klub darauf bestanden hat, dass Zündel weiterhin bei Ambri versichert und bezahlt wird, würde dieser Fall gar nicht in das Agreement fallen. Capitals-Manager Franz Kalla zeigte sich gegenüber Salzburgs Manager Helmut Schlögl dennoch gesprächsbereit. Derzeit sieht es aber danach aus, dass das Gentlemen's Agreement mit diesem Fall beendet ist. Denn der österreichische Verband werde laut Information von Franz Kalla nach acht Tagen die Freigabe erzwingen, wenn Salzburg bis dahin keine rechtlichen Gründe für der Verweigerung vorlegen kann.