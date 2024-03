Weltcup-Finale: Wie Hütter und Kriechmayr Kristall holen können

Am Donnerstag war Ruhetag beim Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm. Die Abfahrtspiste am Zwölferkogel wurde geschont, um ja die letzten vier Rennen dieser Saison nicht zu gefährden. Zumal in den zwei Super-G (10 bzw. 11.30 Uhr) und in den Abfahrten am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer, jeweils 11.15 Uhr) noch einiges auf dem Spiel steht. Auch für das ÖSV-Ski-Team.