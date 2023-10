Historischer Sieg, aber: Die ÖSV-Adler fliegen nicht auf den Sommer

Im Mixed-Teambewerb am Sonntag in Klingenthal belegten Fettner und Tschofenig an der Seite von Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger hinter Deutschland und Japan den dritten Rang.

Die wichtigste Mission für das österreichische Skisprungteam wurde allerdings am Wochenende beim Kontinentalcup-Finale in Lake Placid erfüllt: Die zweite Garde rund um Clemens Leitner, Clemens Aigner und Maximilian Steiner verhalf Ski Austria zu einem wichtigen zusätzlichen Startplatz im Weltcup.

Damit darf Cheftrainer Andreas Widhölzl beim Saisonauftakt im finnischen Ruka (25.November) immerhin sechs Springer nominieren.